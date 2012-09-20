Рекордный урожай-2011 и фиксированный курс гривни сдержали рост цен - эксперты

Рекордный урожай прошлого года и фиксированный курс гривни сдержали рост цен, говорится в аналитическом обзоре, подготовленном аналитиками «Эрсте Банка».

Так, в обзоре отмечается, что в августе потребительские цены остались неизменными по сравнению с аналогичным месяцем 2011 года.

«До конца текущего года следует ожидать увеличения индекса инфляции на фоне несколько худшего урожая зерновых, чем в прошлом году – впрочем, риски роста цен до конца года меньше, чем мы оценивали раньше», – прогнозирует аналитик «Эрсте Банка» Марьян Заблоцкий.

Также сообщается, что по состоянию на 3 сентября 2012 года собрано 25,9 млн тонн зерна, что на четверть меньше прошлогоднего показателя за тот же период. Министерство аграрной политики и продовольствия ожидает, что до конца года будет собрано 46,5 млн тонн зерновых. Наиболее неблагоприятными погодные условия этого года были в южных областях, где сборы урожая составили на половину меньше, чем в прошлом году. На данный момент собрано картофеля на 3% и овощей на 11% больше, чем в прошлом году.

«Высокий урожай овощей и картофеля означает низкие цены на эти продукты до конца этого и в начале следующего года. Пока мы оставляем наш прогноз роста цен до конца года без изменений на уровне 3%, однако в ближайшее время можем пересмотреть прогноз в сторону снижения», – сообщил М.Заблоцкий.

Как сообщал УНИАН, в Украине в августе 2012 года по сравнению с июлем 2012 года потребительские цены снизились на 0,3%, против августа 2011 года показатель инфляции составил 0%.

Инфляция в январе-августе 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 0,9%, с начала 2012 г. (август 2012 года к декабрю 2011 года) - дефляция 0,4%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан, исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

В апреле Международный валютный фонд улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), а позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

В середине июля Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

По прогнозам Standard & Poor's, инфляция в Украине в 2012 году составит 6%.