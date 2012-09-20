Украина доразместила еврооблигации на 600 млн долл., доходность которых составила 7,461%.

Об этом УНИАН заявили в Министерстве финансов Украины.

“Объем заявок на представленные к размещению еврооблигации превысил сумму размещения более чем в два раза”, - сказал представитель Минфина.

Бумаги были проданы в рамках доразмещения июльского выпуска пятилетних (со сроком погашения 24 июля 2017 года) еврооблигаций на 2 млрд долл. с доходностью 9,25%.

Лид-менеджеры выпуска не изменились. Ими выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog и VTB Capital.