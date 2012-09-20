Доразмещение еврооблигаций упростит Нацбанку контроль за стабильностью гривни

Доразмещение правительством Украины еврооблигаций на сумму 600 млн долл. упростит Национальному банку Украины контроль за стабильностью национальной валюты, говорится в аналитическом обзоре, подготовленном аналитиками «ИНГ Банк Украина».

«Тем не менее, до выборов мы не планируем пересматривать наш прогноз по курсу гривни на конец года», - говорят аналитики банка.

В «ИНГ Банк Украина» отмечают, что украинское правительство решило использовать возможности на мировых финансовых рынках. Так, за последние две недели страновые риски Украины снизились на 161 б.п.

По мнению аналитиков банка, ставка размещения 7,46% близка к рыночным уровням доходности и на 179 б.п. ниже установленной в июле изначальной ставки размещения.

«Данная новость, несомненно, является позитивной для экономической стабильности, поскольку дополнительный выпуск еврооблигаций улучшит баланс счета финансовых операций, что приведет к сокращению дефицита платежного баланса», - говорится в обзоре «ИНГ Банк Украина».

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Украина доразместила еврооблигации на 600 млн долл., доходность которых составила 7,461%.

По информации Министерства финансов Украины, объем заявок превысил сумму доразмещения более чем в два раза.

Бумаги были проданы в рамках доразмещения июльского выпуска пятилетних (со сроком погашения 24 июля 2017 года) еврооблигаций на 2 млрд долл. с доходностью 9,25%.

Лид-менеджеры выпуска не изменились. Ими выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog и VTB Capital.