Украину интересует экономическая интеграция как на Восток, так и на Запад - Янукович

Украину интересует экономическая интеграция как на Восток, так и на Запад.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович на совместной пресс-конференции с Президентом Польши Брониславом Коморовским.

Президент отметил безальтернативность европейской интеграции Украины. Однако относительно экономической составляющей, то, по его мнению, Украина должна учитывать, что товарооборот с ЕС и СНГ у нее приблизительно одинаковый – на уровне 60 млрд с одной и с другой стороны.

«Сегодня речь может идти только об экономической интеграции, и все интеграционные процессы в мире для нас очень интересны, в том числе и Таможенный союз», - сказал Президент Украины.

Также он отметил, что Украину интересует экономическая интеграция со странами ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, в которую входят 10 государств) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

«Мы ищем различные возможности, как развивать товарооборот со всеми странами и объединениями», - сказал В.Янукович.

Он выразил удовлетворение, что наконец подписано и ратифицировано Соглашение о зоне свободной торговли с СНГ, отметив, что на очереди - создание ЗСТ с ЕС.

В то же время Б.Коморовский выразил мнение, что Украина должна выбрать лишь один вектор, поскольку в разных направлениях интегрироваться невозможно.

Он заметил, что для Украины, по его мнению, лучшим является западный вариант, который дает возможность для развития.

По его мнению, здесь достаточно посмотреть на статистику, в частности на то, что Польша, которая выбрала западный сценарий, втрое опережает Украину по ВВП.

Как сообщал УНИАН, 30 июля 2012 года Верховная Рада ратифицировала Договор о создании зоны свободной торговли. Украина стала третьей, после России и Беларуси, страной, которая ратифицировала документ. 9 августа Президент Виктор Янукович подписал Закон «О ратификации Договора о зоне свободной торговли». 28 августа министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев заявил, что Договор о зоне свободной торговли СНГ вступит в силу 23 сентября.

Кроме этого, 20 июля в Брюсселе представителями Украины и Европейской комиссии был парафирован текст Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС, которое является неотъемлемой частью Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с 2008 года. Зона свободной торговли должна стать составной частью Соглашения об ассоциации, переговоры о которой стороны начали в 2007 году.