Украина не будет «затягивать пояса» и сокращать дефицит госбюджета – Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что Украина для стабилизации экономической ситуации в условиях кризиса не пойдет на «затягивание поясов» и сокращение дефицита госбюджета, как это делают некоторые страны Европейского Союза.

Об этом он заявил в интервью центральным телеканалам.

Н.Азаров отметил, что рост экономики Украины в 2012 году за 8 месяцев на уровне 1,5%, с учетом ситуации в странах ЕС, является неплохим показателем, но этого недостаточно.

«Для нас это недостаточно. Мы считаем, что мы можем (увеличить рост – УНИАН) за счет развития внутреннего рынка, реализации инфраструктурных проектов, усиления внимания к строительству и это нестандартный наш путь. Мы так выходили из кризиса в 2010 году. Мы сейчас хотим реализовать этот механизм выхода из кризиса. Но для этого требуется определенное время, чтоб наша экономики приспособилась, адаптировалась… Требуется определенное время, переходной этап», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что в этот переходной период по некоторым позициям все же необходимо будет экономить. Однако применять политику «затягивания поясов» правительство не будет.

«Есть другой рецепт, и он сейчас активно применяется в странах Европейского Союза. Это зажимание поясов, сокращение заработных плат, пенсий, урезание всех абсолютно бюджетных расходов. Вы знаете, что Испания, Португалия, Греция и целый ряд других стран идут таким путем. Они считают это единственно возможным выходом из этой ситуации, но пока к чему это привело? Вот греки 5 лет сокращают дефицит бюджета но никак не могут его сократить, а экономика падает и безработица достигла 25%, в Испании безработица среди молодежи - 55%, среди трудоспособного населения – 20%. Так вот, мы внимательно изучаем, а надо ли нам идти таким путем. Нет, мы таким путем не пойдем. Мы пойдем вот таким нестандартным путем», - заявил Н.Азаров.

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Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины за январь-июль 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличился почти в два раза — до 16,936 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 25,130 млрд грн.

Дефицит госбюджета-2013 планируется на уровне 27,8 млрд грн, что отвечает 1,65% ВВП.