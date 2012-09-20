Торги на межбанке в четверг закрылись котировками 8,1285/8,1345 грн/долл.

В четверг, 20 сентября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1280/8,1380, к 12:00 сузился спрэд 8,1290/8,1335. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,1285/8,1345 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2568/73, к 12:00 цены поднялись 0,2578/82. К закрытию торгов цены откатились к уровню 0,2576/80. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,4650 (+0.4151).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2930/1,3055. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5240/10,5359, к 12:00 цены ушли вверх 10,5430/10,5530. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали 10,5235/10,5355.