Руководитель налоговой милиции Украины избран председателем КСОНР

Первый заместитель председателя ГНС Украины – начальник налоговой милиции Андрей Головач избран председателем Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняли участники 14 заседания Координационного совета руководителей органов налоговых расследований 8 стран – участниц СНГ (КСОНР), который 20 сентября начал работу в Одессе.

По словам А.Головача, который председательствует на саммите налоговых служб, делегации стран- участниц намерены создать специальный орган, которому будет поручено «координировать усилия по сотрудничеству между службами финансовых расследований СНГ, а также создать Единую межгосударственную базу налоговых и финансовых нарушителей».

В пятницу, 21 сентября, представители органов налоговых и финансовых расследований ряда стран примут участие в международной конференции «Общие усилия компетентных органов стран Восточной и Западной Европы в борьбе с финансовыми (налоговыми) преступлениями.

В качестве наблюдателей в Одессу прибыли также представители налоговых и финансовых служб Литвы, Латвии, Эстонии, Нидерландов, Великобритании, а также Интерпола и других международных организаций.