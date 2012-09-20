Проблемные кредиты украинских банков выросли до 76,6 млрд грн - эксперт

В августе украинские банки нарастили объем проблемных кредитов на 0,7 млрд грн - до 76,6 млрд грн, сообщила в комментарии агентству УНИАН старший аналитик Dragon Cаpital Анастасия Туюкова.

«В августе банки опять показали прирост проблемных кредитов - +0,9% м\\\\м или +0,7 млрд грн, до 76,6 млрд грн, хотя с начала года зафиксировано снижение на 3%, или на 2,7 млрд грн. При этом доля проблемных кредитов в общем портфеле выросла на 0,21 п. п., до 9,38%» - отметила эксперт.

По словам А.Туюковой, адекватность капитала сектора в августе оставалась на высоком уровне 18,26%.

Она напомнила, что украинские банки в августе продолжили прибыльную деятельность, показав чистый положительный финансовый результат в размере 652 млн грн после 683 млн грн, заработанных в июле. Всего за январь-август банки заработали 2,83 млрд грн чистой прибыли против 4,6 млрд грн убытков за аналогичный период прошлого года.

А.Туюкова отметила, что показатели за июль-август лучше аналогичных за первое полугодие (среднемесячная прибыль в размере 260 млн грн), однако доходность капитала на уровне 2,7% остается достаточно скромной.

«Практически отсутствующее кредитование и высокие ставки по депозитам стали причиной снижения чистого процентного дохода на 6% за август (по сравнению с июлем), а также 5% снижения чистого комиссионного дохода», - говорит аналитик.

А.Туюкова подчеркнула, что большее падение было только в январе, сезонно неактивном для бизнеса месяце. Однако снижение операционного дохода было компенсировано снижением отчислений в резервы на 10% м/м, что позволило банкам выйти на прибыльную деятельность.

«До конца года ситуация в банковском секторе будет оставаться умеренно-напряженной, т.к. сохраняющийся риск девальвации будет негативно влиять на гривневую ликвидность, стоимость депозитов и, соответственно, аппетит заемщиков на новые займы. Хотя размещение евробондов правительством (19 сентября Украина доразместила евробонды на 600 млн долл. - УНИАН) позитивно отразится на валютных резервах государства, снизив риски», - считает аналитик.

Как сообщал УНИАН, прибыль банковской системы Украины в январе-августе 2012 года составила 2,9 млрд грн по сравнению с 4,6 млрд грн убытка за соответствующий период 2011 года.

Доходы банков увеличились на 7% - до 98,3 млрд грн, расходы сократились на 1,1% и составили 95,4 млрд грн (в т. ч. отчисления в резервы - 16,532 млрд грн).

Справка УНИАН. Банковская система Украины по итогам 2011 года, по сравнению с 2010 годом, сократила убыток на 40% - до 7,708 млрд грн.