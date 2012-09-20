Индекс ставок по депозитам в гривне сроком на 1 год пробил уровень 19%

В четверг, 20 сентября, индекс ставок по депозитам физических лиц в гривне сроком на 1 год увеличился на 0,31% и достиг уровня 19,13%, обновив годовой максимум.

Об этом свидетельствуют данные об индексе ставок по депозитам физлиц, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Стоимость вкладов другой срочности также достигла годового максимума. Так, для вкладов на три месяца выросла на 0,42% - до 17,56%, на шесть месяцев - на 0,31%, до 18,74%, на девять месяцев - на 0,48%, до 18,69%, на 12 месяцев - на 0,31%, до 19,13%

Валютные вклады также подорожали. В долларах США диапазон повышения составил 0,17-0,22%, в евро - 0,01-0,21%.

Как сообщал УНИАН, с 18 мая 2011 года начал рассчитываться «Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц» (UIRD). В список банков, которые объявляют ставки, входит 20 крупнейших банков. Для расчета индекса используются номинальные ставки банка по «классическому» депозиту для стандартных сумм на сроки 3, 6, 9 и 12 месяцев в украинской гривне, долларах США и евро.