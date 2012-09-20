Глава комитета Госдумы: Россия заинтересована в рынке Украины

Москва. Украине не стоит опасаться за свою независимость в случае вступления в Таможенный союз.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава Комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков сказал на пресс-конференции в Москве.

«Украине нужно преодолеть страхи, что мы будем покушаться на ее суверенитет. Я что-то не припомню таких попыток. По крайней мере, с 1998 года, когда мы подписали и ратифицировали Большой договор между Украиной и Россией о гарантировании территориальной целостности», - сказал А.Пушков.

По его мнению, присоединение к ТС «чисто экономически выгодно и Украине». В то же время, в Украине важную роль играет политическая составляющая – «существуют опасения, не попадет ли страна под «пяту» России», добавил он.

Он также отметил, что из разговора с представителем Украины в ПАСЕ он понял, что Партия регионов хочет найти нечто среднее между ЕС и ТС, чтобы пользоваться преимуществами обоих организаций.

Кроме этого А.Пушков заявил, что Россия заинтересована в рынке Украины.

«Мы, естественно, заинтересованы в присоединении Украины к Таможенному союзу. Это расширение на 45 млн человек, которые составляют украинский рынок», - заявил А.Пушков.

Он отметил, что ЕС оптимальным для себя считает 450-480 млн человек. «Вот они сейчас вышли на эту цифру», - сказал депутат. А рынок США, вместе с Мексикой и Канадой составляет около 600 млн человек, добавил депутат.

«Поэтому нам тоже надо расширяться. И Украина выведет нас за 200-миллионный рубеж: сейчас у нас 175 млн, а с Украиной будет 220 млн. Это большое расширение. Выгодно оно также и Казахстану, и Беларуси», - считает глава комитета.

Справка УНИАН. В настоящее время в Таможенный союз входят Россия, Беларусь и Казахстан.

В апреле т.г. председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко заявил, что созданы дорожные карты по вхождению в Таможенный союз Киргизии и Таджикистана.

В июне 2011 года Президент Украины Виктор Янукович высказался за подписание рамочного соглашения относительно сотрудничества Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1», но Россию это пока не устраивает.

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