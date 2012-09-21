В Варшаве состоится презентация национальных экономических проектов Украины

Президент Украины Виктор Янукович пригласил польских предпринимателей участвовать в реализации национальных проектов нашего государства.

На 1 октября в Варшаве запланирована презентация указанных проектов, сказал глава государства, выступая на закрытии 11-го Экономического форума «Украина-Польша» в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Среди проектов, в реализации которых украинская сторона особенно заинтересована в партнерстве с польскими друзьями, В.Янукович назвал «LNG-Украина» (строительство терминала сжиженного природного газа), «Индустриальные парки Украины» (создание десяти пилотных индустриальных площадок в разных регионах) и «Зеленые рынки» (развитие сети оптовых рынков сельхозпродукции).

Украина готова перенимать успешный опыт, который уже имеет в реализации подобных проектов Польша, подчеркнул Президент.

«Уверен, что успехи польского бизнеса в Украине позволят максимально наполнить наше стратегическое партнерство, постоянно поддерживать дружескую атмосферу диалога между Варшавой и Киевом», - сказал В.Янукович.