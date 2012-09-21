Молдова и Грузия опережают Украину по уровню прозрачности работы правительств.

Как сообщает Радио «Свобода», такими являются результаты реализации проекта «Партнерство открытого правительства», которым занимается организация Transparency International, за первое полугодие 2012 года.

Эксперты организации предложили Украине, Молдове, России, Армении, Грузии и Азербайджану активизировать борьбу с коррупцией, привлекать граждан к принятию решений и обнародовать финансовую и другую информацию в сети интернет.

По результатам первого полугодия, лучшими оказались Молдова и Грузия. Украина по степени прозрачности власти оказалась среди аутсайдеров, сообщают организаторы проекта.

«В Украине – размыта политическая свобода: заявления об открытости власти сопровождаются законами об ограничении прав украинцев, свободы слова и пр. Коррупция – одно из самых больших препятствий. Создать интернет-ресурс, где постоянно обновляются все финансовые показатели одного из министерств, в Украине в пять дороже и сложнее, чем в другом государстве Европы», – отметил представитель Transparency International в Украине Алексей Хмара.

Между тем в Молдове услуги он-лайна и технологии управления государством местами опережают спрос на такие реформы со стороны граждан, добавил он.

Деятельность Transparency International раскритиковал премьер-министр Украины Николай Азаров. Он, в частности, выразил несогласие с тем, что эксперты организации считают высоким уровень коррупции в Украине.