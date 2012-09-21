Торги на межбанке в пятницу открылись котировками 8,1280/8,1370 грн/долл.

В пятницу, 21 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1280/8,1370 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2609/14, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5620/10,5755. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2991/93 (четверг – 1,2948/50).

В четверг, 20 сентября, Нацбанк на рынок не выходил.