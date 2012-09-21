Курс покупки/продажи доллара в банках в пятницу утром составил 8,12/8,15 грн/долл.

В пятницу утром украинские банки покупают доллар США в среднем по 8,12 грн/долл., продают - по 8,15 грн/долл.

Курс покупки/продажи наличного доллара не изменился по сравнению со вчерашним днем, сообщает Finance.ua.

Предложения банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,10-8,145 грн/долл., по продаже - в пределах 8,145-8,17 грн/долл.

Курс покупки/продажи евро в пятницу также без изменений — 10,47/10,65 грн/евро. Предложения коммерческих банков по покупке евро колеблются в пределах 10,32-10,555 грн/евро, по продаже - в пределах 10,599-10,75 грн/евро.

Средний курс покупки наличного рубля в комбанках повысился до 0,2526 грн/рубль (+0,9%), продажи — 0,2623 грн/рубль (+0,5%). Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2575 грн/рубль, по продаже - в пределах 0,2600-0,2710 грн/рубль.

Курсы валют, установленные на пятницу, 21 сентября, в банках Киева:

«UniCredit Bank»: доллар США - 8,13/8,15 грн, евро - 10,40/10,70 грн, рубль - 0,2500/0,2640 грн;

«ПриватБанк»: доллар США - 8,125/8,155 грн, евро - 10,40/10,70 грн, рубль - 0,2540/0,2640 грн;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США - 8,13/8,149 грн, евро - 10,40/10,75 грн, рубль - 0,2510/0,2640 грн.