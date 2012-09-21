Кабмин хочет расширить полномочия Счетной палаты

Кабинет министров Украины инициирует расширение полномочий Счетной палаты по контролю за использованием и поступлением бюджетных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам перед началом заседания Конституционной Ассамблеи сообщила секретарь Ассамблеи Марина Ставнийчук.

По ее словам, сегодня члены ассамблеи намерены рассмотреть предложения Кабмина относительно необходимости внесения изменений в статью 98 Конституции Украины относительно расширения парламентского контроля за движением бюджетных средств.

М.Ставнийчук уточнила, что от имени Кабмина соответствующие предложения внес первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский. Секретарь ассамблеи отметила, что речь идет об уточнении механизма контроля за бюджетным процессом в соответствии с европейскими стандартами.

М.Ставнийчук добавила, что внесение соответствующих изменений в Конституцию предусмотрено обязательствами Украины перед Европой в части борьбы с коррупцией. Она отметила, что речь идет о создании надлежащего финансового контроля, в частности парламентского контроля не только за использованием средств госбюджета, но и за поступлением этих средств.

Согласно статье 98 Конституции Украины, контроль за использованием средств госбюджета от имени Верховной Рады Украины осуществляет Счетная палата.