ГНСУ по результатам проверок сферы госзакупок перечислила в бюджет 57 млн грн

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) по результатам проверок сферы государственных закупок 1 сентября 2012 года перечислила в бюджет 57 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

После мониторинга государственных закупок налоговики возбудили 201 уголовное дело. Более половины дел открыты для расследования преступлений, с помощью которых зарабатывались предназначенные для дальнейшего «отмывания» доходы.

По ст. 209 Уголовного кодекса (легализация доходов, полученных преступным путем) возбуждено 47 дел, а по ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) - еще 50 уголовных дел.

Как сообщал УНИАН, 1 августа Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон №5044-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок».

Закон направлен на совершенствование законодательства в сфере государственных закупок. В частности, уточнены полномочия Минэкономразвития во время осуществления функции мониторинга по вопросам государственных закупок; введена возможность закупки по сокращенной процедуре продуктов питания; установлены случаи отмены процедуры закупки у одного участника заказчиком и т.п.