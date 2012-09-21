НБУ уточнил размер своих международных валютных резервов

Национальный банк Украины (НБУ) откорректировал размер международных валютных резервов на конец августа 2012 года в сторону увеличения. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Регулятор 7 сентября на своем сайте в разделе «Основные тенденции валютного рынка за август 2012 года» обнародовал оперативные данные, согласно которым международные валютные резервы по итогам августа т.г. сократились почти на 0,3% - до 29,995 млрд долл. Сейчас эта информация отсутствует в указанном разделе.

При этом в пятницу, 21 сентября, НБУ обнародовал Специальный стандарт распространения данных (ССРД) о состоянии международных резервов и ликвидность в иностранной валюте за август 2012 года. В соответствии с новой информацией, международные резервы на конец прошлого месяца составляли 30 млрд долл.

Таким образом, сумма сокращения резервов в августе т.г. составила более 81 млн долл., а не 86 млн, как это сообщалось, исходя из оперативных данных, а за январь-август резервы снизились на 5,6%, или на 1,794 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).