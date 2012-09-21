Конституционная Ассамблея за контроль Счетной палаты над бюджетными поступлениями

Конституционная Ассамблея инициирует внесение изменений в Конституцию Украины в части расширения парламентского контроля над движением бюджетных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняли члены Конституционной Ассамблеи на сегодняшнем заседании.

В частности, они предлагают Президенту Виктору Януковичу внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в статью 98 Конституции Украины относительно полномочий Счетной палаты. Конституционная Ассамблея инициирует предоставление Счетной палате полномочий по контролю не только над использованием бюджетных средств, но и над их поступлением.

Также участники ассамблеи предлагают, в случае расширения полномочий Счетной палаты, внести соответствующие изменения в закон о Счетной палате.