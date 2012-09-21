Правительство поддержало концепцию госпрограммы развития конкуренции в Украине

Кабинет Министров принял распоряжение «Об утверждении концепции Общегосударственной программы развития конкуренции в Украине на 2013-2023 годы», сообщили УНИАН в пресс-службе Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Цель программы — развитие конкуренции, как одного из основных средств обеспечения устойчивого экономического роста, улучшения условий эффективного функционирования товарных рынков, совершенствование их регулирования.

Концепция предусматривает согласование промышленной, инвестиционной, аграрной, внешнеэкономической, ценовой политики и защиты прав потребителей с антимонопольно-конкурентной политикой, содействие развитию малого и среднего бизнеса и инфраструктуры товарных рынков.

Вместе с этим, предусматривается решение вопросов по устранению и снижению барьеров вступления на рынки, совершенствования госрегулирования на монополизированных рынках, обеспечение прозрачности процессов концентрации прав владения и распоряжения земельными участками сельскохозяйственного назначения.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет подготовил Концепцию Общегосударственной программы развития конкуренции в Украине на 2013-2023 гг. После утверждения концепции Кабинетом Министров она будет вынесена на рассмотрение парламента. В комитете ожидают, что представление документа в Верховную Раду состоится до декабря 2012 года.