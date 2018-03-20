Вся правда о Фонде гарантирования вкладов физлиц

Сегодня вступила в силу новая редакция Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц». Закон был принят еще в конце февраля 2012 года, в марте вступили в силу отдельные его положения, ну а с 21 сентября закон стал функционировать в полном объеме.

Закон существенно расширяет возможности Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), меняет процедуру введения временных администраций и ликвидации банков, а также - систему оценки надежности банков.

Попробуем разобраться, что принесут новшества владельцам депозитных вкладов и действительно ли новые возможности ФГВФЛ позволят эффективнее защитить население от неприятностей с депозитами.

Время - деньги: в чью пользу тикают часы

На текущий момент ФГВФЛ гарантирует, что в случае признания банка банкротом и его ликвидации, все вкладчики банка получат компенсацию на сумму не выше 200 тыс. грн. Эта компенсация включает сумму вкладов и начисленные, но не полученные, проценты на дату признания банка неплатёжеспособным. При этом нужно, четко разграничить, что выплата компенсации будет осуществляться, только после признания банка банкротом (отзыв НБУ банковской лицензии), а начисление процентов на депозиты прекращается с даты признания банка неплатежеспособным. Кроме, того компенсация по вкладам населения выплачивается только в гривне, при этом сумма валюты принадлежащая вкладчику, пересчитывается по официальному курсу НБУ на дату принятие решение о неплатежеспособности банка.

На практике даты признания банка неплатежеспоспособным и признание банка банкротом по хронологии будут существено отличаться.

НБУ обязан признать банка неплатежеспособным, в случае: если банк в течении 180 дней после того, как НБУ признал его проблемным не исправил нарушения допущенные в своей деятельности; если банк уменьшил свой регулятивный капитал более, чем на 30% ниже нормы установленной украинским законодательством к минимальному размеру регулятивного капитала украинского банка; если в течение 10 дней банк не выполняет свои обязательства перед вкладчиками и другими кредиторами, при условии, что общая сумма требований к банку всех кредиторов превышает 10% его обязательств перед физическими и юридическими лицами.

В случае принятия решения о неплатежеспособности банка, Нацбанк в тот же день передает его под контроль ФГВФЛ, и с этого момента в банке может быть введена временная администрация, которая теперь будет назначаться ФГФВЛ и ему же подчиняться. Если по результатам работы временной администрации, платежеспособность банка будет восстановлена, то НБУ опять возьмет под контроль банк и уже банк будет выплачивать проценты по депозитам и возвращать депозиты самостоятельно. В этом случае, роль ФГВФЛ заключается в том, чтобы только за счет управления посредством временной администрации вернуть банк в работоспособное состояние. Но, если по результам работы временной администрации станет понятно, что банк невозможно реанимировать, то НБУ отзывает лицензию у банка и он объявляется банкротом. Только с этого момента ФГВФЛ может формировать список вкладчиков-физических лиц, которые имеют право на компенсацию и через семь дней, после признания банка банкротом начинать ее выплату. Разница между временем признания банка неплатежеспособным и признанием банка банкротом может занимать от трех месяцев до полугода, а в отдельных случаях и больше. Это может создать проблемы владельцам вкладов, особенно, если вклад в валюте. За время, прошедшее от объявления банка неплатежеспособным и до времени признания банка банкротом может пройти достаточно много времени, и курс доллара может изменится, при том выплата будет производиться по старому курсу и никаких пересчетов вклада по новому курсу гривны прозводится не будет. Такая же неприятность может и касаться процентов по депозиту. Проценты в течение работы временной администрации банка начисляться не будут, так что, хотя вкладчик и не получит прямого убытка, но явно недополучит ожидаемый доход.

Компенсировать будут не всё...

Новая редакция Закона Украины « О системе гарантирования вкладов физических лиц» дает очень четкое определение, какие вклады населения подпадают по защиту ФГВФЛ, а какие - нет.

Под защиту ФГВФЛ попадают вклады, точнее, деньги населения, которые хранятся в банке в гривне или валюте. Компенсация выплачивается по денежным средствам, которые хранятся непосредственно на депозитных счетах, которые открывают банки при привлечении депозитов от населения. Кроме того, компенсация выплачивается по денежным средствам, которые храняться на расчетном счете физического лица или на карточном счете. При этом, при расчете суммы компенсации, не имеет значения - хранятся ли деньги на депозитном или карточном счете. Сумма компенсации рассчитывается одинаково.

Помимо этого, защита ФГВФЛ распространяется на денежные средства, которые физическое лицо истратило на покупку именных сберегательных (депозитных) сертификатов.

Но при этом стоит помнить что, если физическое лицо имеет в банке-банкроте несколько разных счетов (депозитный, расчетный, карточный) и плюс владеет еще и именными депозитными сертификатами банка, то общая сумма компенсации не может быть больше 200 тыс. грн. При этом учитывается и размер неполученных процентов по вкладам. Если общая сумма денежных средств одного физического лица по всем его счетам, сертификатам и начисленные проценты в банке-банкроте превышает 200 тыс. грн, то ФГВФЛ выплачивает только 200 тыс. грн, а другую сумму денег физическое лицо может получить на общих основаниях при ликвидации банка из сумм денег, которые аккумулируются в ликвидационном фонде. И проблема не только в том, что процесс "добирания остатков депозитов" еще более растянут во времени. Если окажется, что денег в ликвидационном фонде, при банкротстве банка не окажется достаточно для выплаты остатков вкладов, которые превышали 200 тыс. грн, то в этом случае эти деньги считаются прямым убытком физического лица и они не могут быть компенсированы никаким образом. Минимизировать этот риск можно простым и действенным способом: не хранить все деньги в одном банке, даже, если это очень хороший банк. Лучше всегда "разложить яйца по разным корзинам", в данном случае - разложить вклады по разным банкам. Благо, уж чего-чего, а этих финучреждений в Украине предостаточно.

Рассмотрим ситуации, когда ФГВФЛ не будет выплачивать компенсацию. Это произойдет, если физическое лицо владеет не именным депозитным сертификатом, а сертификатом на предъявителя (не имеет значение номинал сертификата в гривне или валюте). Кроме того, ФГВФЛ не выплачивает компенсацию по денежным средствам физических лиц, которые хранятся на доверительном счете, если проценты по депозиту или депозитному сертификату имеют более высокий уровень, чем под другим однотипным вкладам в банке. А также не возвращается сумма вклада, если этот вклад выступает залогом под кредит в банке, который ликвидируется.

В дополнение к этому, что наполнить, что ФГВФЛ не компенсирует депозитные вклады в банковских металлах, а также денежные средства, которые находятся на счетах, в том числе и депозитных, физических лиц, зарегистрированных, как предприниматели.

Фонд "подстраховали" госбюджетом

Размер ФГВФЛ формируется за счет разовых и постоянных взносов банков, а также за счет доходов, которые получает Фонд за счет инвестирования свободных денежных средств в ОВГЗ. ФГВФЛ имеет право вкладывать деньги только в ОВГЗ. Каждый банк перечисляется Фонду гарантирования взносы, которые рассчитываются от суммы вкладов физических лиц. По вкладам в гривне банки выплачивают Фонду 0,5%: в годовом исчислении, а по валютныхм вкладам - 0,8%. Это сделано специально, чтобы стимулировать банки больше привлекать гривневые депозиты.

Новая редакция Закона Украины « О системе гарантирования вкладов физических лиц» дала право ФГВФЛ часть суммы денег от ликвидации банка направлять на увеличение денежных средств Фонда.

На текущий момент общий размере денежных средств, которыми распоряжается ФГВФЛ составляет 5,68 млрд грн. С начала года размер денежных средство ФГВФЛ вырос более чем на 800 млн грн. Кстати, до кризиса размер Фонда гарантирования был значительно меньше: на начало 2008 года общий размер ФГВФЛ составлял 1,3 млрд грн

На текущий момент общая сумма вкладов населения составляет около 346 млрд. грн. Но никто и не планирует создавать ФГВФЛ такого же размера. Если всю сумму депозитов, которые разместило население в банках, перечислить на формирования ФГВФЛ то пропадет смысл существования системы депозитов населения в Украине. Поэтому считается, что сумма ФГВФЛ это страховка на случай банкронтсва нескольких банков в Украине. Это защита вкладов население от банкроства, которое может произойти и до кризиса и во время кризиса и после кризиса. Бизнес, есть бизнес и банки тоже банкротятся.

На текущий момент ФГВФЛ без особых проблем выплачивает компенсацию вкладчикам более двадцати обанкротившихся банков. Это в основном небольшие банки, типа банка "Столица", "Арма", "Трансбанк", "Синтез" и т.п. В случае банкротства очень крупного банка, как это было с Укрпромбанком, денег Фонда для полной компенсации может оказаться недостаточно.

Поэтому в новой редакции Закона «О системе гарантирования вкладов физлиц» четко записано, что в случае, если денежных средств будет недостаточно для выплаты компенсации, то недостающая сумма будет покрываться Минфином за счет средств госбюджета. В этом случае необходимая сумма компенсации будет включена в общие затраты госбюджета и будет финансироваться на общих основаниях. Это, естественно, удлинит срок выплаты компенсации по вкладам в случае банкроства очень крупного банка. Но в любом случае, каждый вкладчик получит свою компенсацию по вкладу. Это норма появилась в законодательстве появилась после всех потрясений на финансовом рынке 2009 года, когда пришлось решать проблему выплат компенсаций вкладчикам довольно крупных "Укрпромбанка" и "Родовид банк". Как говорится, проделана работа над ошибками.

Что касается вопроса "где хранить деньги", который в нашей стране "заостряется" в период предкризисоный или предвыборный, то какую-то единую рекомендацию давать никто не рискнет. Хранить ли деньги в банке или «тумбочке» - каждый определяет для себя самостоятельно.

Ясно одно - с новыми полномочиями Фонд гарантирования вкладов имеет все возможности решать проблемы по компенсации вкладов населения, в случае их возникновения. Будет ли ФГВФЛ работать лучше - покажет время, но уж 200 тыс. гривень, в случае чего, вкладчик всегда сможет получить в виде компенсации по банковскому вкладу. Проблема может возникнуть только одна - время, в течение которого придется подождать, пока выплатят компенсацию. Что поделаешь, время и деньги - это две очень тонкие субстанции и, в данном случае, очень тесно взаимосвязанные субстанции.

Александр Охрименко,

президент Украинского аналитического центра