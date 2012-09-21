Эксперты: курс 8,11-8,20 грн/долл. в бюджете-2013 оптимистичней консенсус-прогноза

Использованный при расчете государственного бюджета на 2013 год курс гривни к доллару оказался оптимистичней данных консенсус-прогноза, отмечают аналитики "ИНГ Банк Украина", комментируя заявление премьер-министра Украины Николая Азарова, что госбюджет-2013 г. рассчитан исходя из курса гривни в 8,11-8,20 грн/долл.

"Прогноз правительства по курсу гривни на 2013 г. предусматривает не такое значительное снижение курса, как консенсус-прогноз на конец 2012 г. на уровне 8,50 грн/долл.", - говорится в аналитическом обзоре, подготовленном аналитиками банка.

Они отмечают, что такой уровень предусматривает девальвацию к текущему официальному обменному курсу на 1,4-2,5%. При этом нижняя граница прогноза правительства (8,11 грн/долл.) близка к новому уровню равновесия на межбанковском валютном рынке.

В свою очередь, руководитель аналитического подразделения группы "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU) Александр Вальчишен называет заявление премьер-министра о курсе гривни в 2013 году «ярким примером ортодоксального подхода в проведении макроэкономической политики».

"При этом не предпринимается попытка перейти от деклараций о номинальном обменном курсе на год вперед к более насущному вопросу о повышении занятости и к повышению покупательной способности национальной денежной единицы", - подчеркнул А.Вальчишен.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 21 сентября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1280/8,1370, к 12:00 сузился спрэд - 8,1325/8,1370. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 8,1340/8,1390 грн/долл.