Девальвацию гривни лучше проводить одномоментно - эксперт

Одномоментная девальвация национальной валюты позволит избежать излишней траты золотовалютных резервов Национального банка Украины (НБУ), сообщила в комментарии УНИАН главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

По ее словам, после парламентских выборов состояние валютного рынка во многом будет зависеть от внешней конъюнктуры: при улучшении ситуации в мировой экономике резких скачков курса гривня-доллар можно будет избежать и сохранить курс около отметки 8,2 грн/долл. «На этом сценарии, видимо, и базируется правительственный прогноз» - говорит Е.Белан.

В то же время она добавила, что если ситуация в мировой экономике усугубится, то гривне придется девальвировать.

«Будет лучше, если девальвация пройдет быстро, желательно одномоментно, поскольку в условиях повышенного спроса населения на иностранную валюту постепенная девальвация будет этот спрос только подстегивать и приводить к неоправданным тратам валютных запасов НБУ», - считает Е.Белан.

При этом она отмечает, что ослабление национальной валюты должно быть достаточно сильное, чтобы улучшить внешнеторговый баланс и «сбить» девальвационные ожидания, но не быть разрушительным для банковской системы.

«Согласно нашим оценкам, уровень 9-10 грн/долл., или 11-20% девальвации, соответствует этим критериям. Наши расчёты показывают, что 10% девальвации помогут сократить соотношение внешнеторговый дефицит/ВВП примерно на 2 процентных пункта благодаря увеличению экспорта и сокращению неэнергетического импорта» - сообщила Е.Белан.

Как сообщал УНИАН, в четверг 20 сентября премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что правительство Украины прогнозирует в 2013 году средний курс гривни к доллару на уровне 8,11-8,2 грн/долл., и этот прогноз был использован для подготовки проекта государственного бюджета Украины на следующий год.

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг, 20 сентября, снизился до 8,1266 грн/долл. по сравнению с 8,1173 грн/долл. за предыдущий день торгов. Средневзвешенный курс гривни к доллару последние несколько дней демонстрирует годовые минимумы.

В пятницу, 21 сентября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1280/8,1370, к 12:00 сузился спрэд - 8,1325/8,1370. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 8,1340/8,1390 грн/долл.