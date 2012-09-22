Нацбанк не видит оснований ни для девальвации, ни для ревальвации гривни

На сегодня нет оснований ни для девальвации, ни для ревальвации национальной валюты заявил в интервью газете «Зеркало недели» председатель Национального банка Украины Сергей Арбузов.

Он отметил, что Нацбанк в своих расчетах ориентируется не на курс в обменниках, а на более комплексный показатель - эффективный обменный курс.

«Так вот, значение номинального эффективного обменного курса (НЭОК) сейчас составляет 8,2 грн/долл. Реальный же эффективный обменный курс (РЭОК) с учетом инфляционных параметров составляет 8,14 грн/долл. И как раз фактически соответствует установившемуся в настоящий момент на рынке — подчеркнул глава НБУ, - В связи с этим Национальный банк не видит в настоящий момент серьезных предпосылок ни для девальвации, ни для ревальвации национальной валюты.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 20 сентября, премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что правительство Украины прогнозирует в 2013 году средний курс гривни к доллару на уровне 8,11-8,2 грн/долл., и этот прогноз был использован для подготовки проекта государственного бюджета Украины на следующий год.

В пятницу, 21 сентября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1280/8,1370, к 12:00 сузился спрэд - 8,1325/8,1370. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 8,1340/8,1390 грн/долл.

Средневзвешенный курс гривни к доллару на межбанке последние несколько дней демонстрирует годовые минимумы.