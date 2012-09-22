НБУ применит санкции к десяти банкам за злоупотребления на валютном рынке

Национальный банк Украины, после проведения проверок, намерен применить санкции к десяти банкам за злоупотребления на наличном валютном рынке, сообщил в интервью газете «Зеркало недели» председатель НБУ Сергей Арбузов.

«Мы наказали банки, злоупотреблявшие на межбанковском рынке, а теперь намерены урегулировать ситуацию на рынке наличном. После завершения идущей сейчас проверки будут применены меры воздействия к еще десяти банкам», - заявил глава НБУ.

По словам С.Арбузова, наказания будут зависеть от серьезности установленных нарушений, это могут быть как штрафы так и лишение лицензии. «Мы собираемся наказать банки за то, что, имея наличную валюту в кассе, они отказывались продавать ее людям в дни роста курса, тем самым стимулируя панические настроения», - сказал С.Арбузов.

Он отметил, что возникший 3 сентября избыток национальной валюты на межбанковском валютном рынке позволил отдельным участникам завышать курс, при этом выставляли только односторонние котировки - на продажу. «Эти сделки фактически не осуществлялись или проводились минимальными лотами, но дали основания спекулянтам уже на следующий день взвинтить цены в пунктах обмена наличной валюты, провоцируя ажиотаж среди населения», - говорит С.Арбузов.

Кроме того он отметил, что «ситуация искусственно нагнетается многочисленными апокалипсическими прогнозами, которые дают люди безответственные, а тиражируют те же спекулянты».

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Как сообщал УНИАН, 4 сентября торги на межбанке закрылись максимальным падением курса гривни за более чем два года - на уровне 8,19/8,2 грн долл.

На следующий день, 5 сентября, основным продавцом доллара выступил государственный «Ощадбанк», в результате чего к закрытию торгов гривня укрепилась и котировки составили 8,14/8,16 грн/долл.

В пятницу, 21 сентября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1280/8,1370, к 12:00 сузился спрэд - 8,1325/8,1370. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 8,1340/8,1390 грн/долл.