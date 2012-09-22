Кабмин подаст улучшенный проект бюджета-2013 Раде нового созыва - Азаров

Проект бюджета на 2013 год будет улучшен правительством за счет увеличения доходной части и подан для принятия Верховной Раде нового созыва, поскольку нынешний состав парламента технически не сможет принять документ за оставшиеся два рабочих дня, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос УНИАН о том, по каким причинам парламент вернул предложенный правительством законопроект.

«У парламента до выборов осталось два рабочих дня. Реально, чтобы он за эти два рабочих дня мог бы рассмотреть бюджет? Наверное, нереально. И поэтому совершенно понятна позиция Верховной Рады», - сказал Н.Азаров.

Он также подчеркнул, что правительство планирует откорректировать проект бюджета, увеличив доходную часть, и улучшить позиции социальной защиты населения.

«Мы хотели бы улучшить позиции социальной защиты населения за счет тех законов, которые сейчас находятся, но пока еще не приняты Верховной Радой, и которые работают на увеличение доходной части бюджета? Наверное, хотели бы. Логично, что Верховная Рада нам предложила – давайте мы примем законы, увеличивающие доходную базу, и вернемся к рассмотрению закона о Государственном бюджете», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что никакой интриги в ситуации с бюджетом нет.

«Конечно, журналистам очень хочется интригу создать, но интриги на самом деле нет… У нас с парламентом есть абсолютно конструктивное взаимодействие и абсолютно нормальная работа», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%. Проект бюджета-2013 рассчитан исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности: рост ВВП – 4,5%, показатель номинального ВВП – 1,688 трлн грн, инфляция – 5,9%.

15 сентября председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин вернул правительству на доработку проект государственного бюджета на 2013 год.