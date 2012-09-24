Moody's понизило прогноз рейтинга Австрии до "негативного"

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинг гособлигаций Австрии на уровне "Ааа" с негативным прогнозом, краткосрочный рейтинг на уровне "Prime-1", говорится в релизе агентства.

Кроме того, потолок по рейтингам страны в иностранной и местной валюте был сохранен на уровне "Ааа".

"Подтверждение рейтинга Австрии на отметке "Ааа" с негативным прогнозом является следствием изменения 23 июля текущего года прогноза по рейтингам Германии, Люксембурга и Нидерландов. Тогда Moody's сообщило о своем намерении пересмотреть суверенный рейтинг Австрии в третьем квартале 2012 года с целью определить, требуют ли переоценки рейтинга страны повышение риска выхода Греции из еврозоны, растущая вероятность совместной поддержки европейскими странами других членов валютного союза, а также замедление экономического роста в регионе", - говорится в документе.

Напоним, ранее международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг Австрии на наивысшем уровне "ААА", а S&P лишило страну этого рейтинга, опустив его до "АА+".