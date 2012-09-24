КАЛЕНДАРЬ собраний акционеров банков и компаний Украины

09:34, 24 сентября 2012
Финансы
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Ниже приводится информация о запланированных на текущей неделе собраниях акционеров украинских банков и ведущих компаний:

24 сентября:

- Страховая компания «АСКА-Жизнь»;

- HDI страхование;

- Арсенал страхование;

- Страховая компания «Инкомстрах»;

25 сентября:

- Фидобанк;

- Луганский трубный завод;

- Меридиан им. С.П. Королева;

26 сентября:

- Херсонский нефтеперерабатывающий завод;

27 сентября:

- Укрсоцбанк;

- Страховая компания «Рокада»;

- Код-Инвест;

- Крымхлеб;

28 сентября

- Завод по производству ядерного топлива;

- Агроэлектромонтаж;

- Концерн Хлебпром;

- Кагарлицкий сахарный завод

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