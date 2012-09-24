КАЛЕНДАРЬ собраний акционеров банков и компаний Украины

Ниже приводится информация о запланированных на текущей неделе собраниях акционеров украинских банков и ведущих компаний: 24 сентября: - Страховая компания «АСКА-Жизнь»; - HDI страхование; - Арсенал страхование; - Страховая компания «Инкомстрах»; 25 сентября: - Фидобанк; - Луганский трубный завод; - Меридиан им. С.П. Королева; 26 сентября: - Херсонский нефтеперерабатывающий завод; 27 сентября: - Укрсоцбанк; - Страховая компания «Рокада»; - Код-Инвест; - Крымхлеб; 28 сентября - Завод по производству ядерного топлива; - Агроэлектромонтаж; - Концерн Хлебпром; - Кагарлицкий сахарный завод

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