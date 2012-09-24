КАЛЕНДАРЬ собраний акционеров банков и компаний Украины
09:34, 24 сентября 2012Финансы
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Ниже приводится информация о запланированных на текущей неделе собраниях акционеров украинских банков и ведущих компаний:
24 сентября:
- Страховая компания «АСКА-Жизнь»;
- HDI страхование;
- Арсенал страхование;
- Страховая компания «Инкомстрах»;
25 сентября:
- Фидобанк;
- Луганский трубный завод;
- Меридиан им. С.П. Королева;
26 сентября:
- Херсонский нефтеперерабатывающий завод;
27 сентября:
- Укрсоцбанк;
- Страховая компания «Рокада»;
- Код-Инвест;
- Крымхлеб;
28 сентября
- Завод по производству ядерного топлива;
- Агроэлектромонтаж;
- Концерн Хлебпром;
- Кагарлицкий сахарный завод
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