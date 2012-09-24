S&P ухудшило прогноз роста ВВП крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services на фоне замедления экономического роста в Китае, сохраняющегося долгового кризиса в еврозоне, а также медленного восстановления экономики США понизило прогноз роста ВВП стран Азиатско-Тихоокеанского региона в текущем году.

"Мы ухудшили приблизительно на 0,5 п.п. наш прогноз по развитию экономики Китая - до роста на 7,5%, Японии - 2%, Южной Кореи - 2,5%, Сингапура - 2,1% и Тайваня - 1,9%", - говорится в документе.

Кроме того, S&P пересмотрело в сторону понижения на один процентный пункт прогнозы по росту ВВП Гонконга - до 1,8% и Индии - до 5,5%. Аналогичный показатель Австралии в текущем году ожидается на уровне 3% против прогнозировавшегося ранее 3,2%, передает РИА "Новости".