Доллар на этой неделе может умеренно вырасти - эксперт

Курс доллара на текущей неделе, по мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, может умеренно повыситься. Это связано с растущими девальвационными настроениями в стране, снижением ажиотажа вокруг решений центральных банков США и еврозоны по поводу увеличения стимулирующих мер, приближением парламентских выборов, а также территориальным кризисов в Азии. Средний курс продажи наличного доллара в Украине на этой неделе, вероятно, будет находиться в диапазоне 8,15–8,158 грн.

На текущей неделе евро может продолжить находиться под давлением на фоне конфликта между Китаем и Японией. Значительное влияние на его динамику также будет оказывать макроэкономическая статистика из США и еврозоны. Уровнем поддержки для евровалюты на текущей неделе, по мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, может стать 1,2800, уровнем сопротивления – 1,3200. Средний курс продажи наличного евро в Украине в этом случае будет находиться в границах 10,49–10,82 грн.

Стоимость российской валюты на текущей неделе может продолжить снижаться на фоне незавершенного территориального конфликта в Азии и нестабильных цен на нефть. Прогнозный диапазон колебания среднего курса продажи наличного рубля в Украине на неделе – 0,26–0,266 грн.

Из новостей США, которые могут оказать влияние на рубль, стоит обратить внимание на данные по потребительскому доверию за сентябрь, индексу цен на недвижимость от агентства Case Schiller за август и продажам на первичном рынке жилья за август. Из новостей еврозоны интересными будут данные по инфляции за сентябрь.