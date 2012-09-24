На межбанке доллар пошел вверх, евро - вниз

В понедельник, 24 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,1320/8,1395 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали – 0,2604/0,2608, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5415/10,5525.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,2964/1,2966 (пятница - 1,2991/1,2993).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.