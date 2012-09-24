Европа может начать аудит украинских капиталов, размещенных за рубежом

Экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин считает, что Европа после ознакомления с выводами делегации наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) может начать проверку законности происхождения украинских капиталов, размещенных за рубежом.

Такое мнение он выразил в комментарии УНИАН.

“Выводы наблюдателей ПАСЕ относительно капитализации и олигархизации политики в Украине, сделанные по итогам двухдневного визита в Украину 21-22 сентября, могут иметь далеко идущие последствия для всех украинских капиталов, которые в разные годы были выведены из Украины. Они формируют основу для начала различных процедур относительно происхождения капиталов на предмет их законности. То, что почти 90% вывезенных из Украины средств незаконно заработаны, на Западе хорошо знают”, - отметил Б.Данилишин.

Он считает, что сейчас связь политики и крупного бизнеса приобрела особенно угрожающие формы, что “не только угрожает экономической безопасности Украины, но становится серьезной опасностью для криминализации Европы”.

“Состоялась не только олигархизация украинской политики. Через поэтапную олигархизацию экономики произошла олигархизация (или ползучий захват) государства. Государственные институты стали марионеточными в руках обладателей всего и вся в стране. Создается такое впечатление, что украинские олигархи стараются побольше вынуть из экономики, потому что может что-то произойти. Они находятся в постоянном ожидании проблем. Типичная люмпенско-олигархическая модель государства, где два основных антагониста формируют противоречия развития и ожидают очередной катаклизм”, - отметил Б.Данилишин.

Он подчеркнул, что активы ста самых богатых украинцев за последнее время выросли почти до 130 млрд дол. США и соответствуют до 80% размера ВВП Украины.

“Можно сказать, что это и есть уровень олигархизации экономики. В отличие от западных экономик, где самыми высокими темпами растут капиталы владельцев компаний, связанных с информационными технологиями и производством высокотехнологичной продукции, в Украине рекордными темпами растут состояния сырьевых магнатов”, - отметил Б.Данилишин.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября делегация наблюдателей ПАСЕ в своем отчете выразила обеспокоенность олигархизацией политики Украины и слиянием политических и экономических интересов.

“Делегация призвала государственные органы и участников выборов воздерживаться от злоупотребления административным ресурсом, а также частными средствами, с целью манипулирования избирательным процессом и искажения волеизъявления народа. Она призвала политиков попробовать заниматься решением проблем, а также поставить общественные интересы выше своих собственных, чтобы принять меры для преодоления существенного недоверия значительного количества избирателей к политическим процессам и институтам”, - говорится в заявлении.