Налоговая милиция в полтора раза увеличила возмещения нанесенных государству убытков

Работники главного следственного управления налоговой милиции Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) с начала года обеспечили возмещение нанесенных государству убытков на сумму 538 млн грн, что почти в полтора раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (391 млн грн), сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ.

Кроме того, фигуранты уголовных дел добровольно уплатили в бюджет 316 млн грн возмещения ущерба и штрафных санкций, что, согласно закону, позволяет избежать уголовной ответственности за ряд экономических преступлений. Уровень добровольного возмещения ущерба вырос в 1,3 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

В текущем году следователи налоговой милиции завершили расследование 1068 уголовных дел, в том числе 642 тяжких и особо тяжких преступлений. В суд с обвинительным заключением было направлено 828 уголовных дел, включая 8 уголовных дел по преступлениям, совершенным в составе организованных групп и преступных организаций.