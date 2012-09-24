Украина 2 октября представит свои инвестпроекты на роуд-шоу в Москве

Москва. В Москве в Конгресс-центре торгово-промышленной палаты (ТПП) России 2 октября состоится роуд-шоу «Украина: лучшие инвестиционные возможности».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТПП, в рамках мероприятия Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестпроект) представит национальные проекты, в частности, на стадии их реализации, направления деятельности Агентства, новые отрасли и новые возможности для потенциальных инвесторов.

Среди проектов - «LNG Украина» (создание инфраструктуры поставок сжиженного газа в Украину), «Чистый город» (система комплексов по переработке твердых бытовых отходов), «Индустриальные парки Украины» (создание десяти пилотных индустриальных площадок в разных регионах страны), «Городская кольцевая автомобильная дорога вокруг г.Киева», «Боржава-резорт» (строительство высокогорного спортивно-туристического комплекса в районе горной долины Боржава),«Зеленые рынки» (строительство сети оптовых рынков сельскохозяйственной продукции с целью удовлетворения потребительского спроса населения), «Технополис» (создание инфраструктуры инновационного развития и высоких технологий).

На презентацию каждого проекта отводится от 5 до 15 минут.

В презентации примут участие руководство ТПП РФ, представители Госинвестпроекта, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Владимир Ельченко, российские предприниматели, инвесторы, представители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти.

Кроме Москвы, презентация пройдет также в Париже (26 сентября), Мюнхене (28 сентября), Варшаве (1 октября) и Риме (3 октября).

Напомним, в октябре-декабре 2011 года Государственное Агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины провело роуд-шоу – презентации национальных проектов Украины - в 16 финансовых центрах мира.