Украинская экономика находится на пороге рецессии - эксперты

Обнародованные недавно данные Гоcстата за август четко свидетельствуют о том, что украинская экономика находится на пороге рецессии.

Об этом говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании SP Advisors, которым располагает агентство.

Как отмечают в компании, основным фактором падения производства является слабый спрос на внешних рынках на продукцию металлургии и машиностроения (производство в этих отраслях в августе сократилось на 12,5% г/г и 13,7% г/г соответственно). Объемы производства в сельском хозяйстве также существенно сократились (-4,5% за 8 мес.), что связано с падением урожая зерновых – по оценкам специалистов в этом году он составит 46 млн тонн по сравнению с 57 млн тонн в прошлом году. Сектор услуг показывает разнородную динамику: темпы роста розничной торговли остаются очень высокими (+14,4% г/г за 8 мес.), в то время как объемы транспортных услуг сокращаются (грузооборот сократился на 7,2%, а пассажирооборот на 0,7% за 8 мес.).

"По нашим оценкам, ВВП Украины в августе сократился относительно показателей прошлого года. Мы также не исключаем, что рост ВВП за третий квартал будет отрицательным. С учетом этого мы прогнозируем, что рост ВВП в 2012 г. не превысит 0.5%", - говорится в отчете компании.

Как сообщал УНИАН, рост ВВП в Украине за январь-август текущего года, по предварительным данным, составил 1,5%.

Спад промышленного производства в Украине в августе 2012 г. по сравнению с августом предыдущего года ускорился до 4,7% (в июле 2012 года против июля 2011 года — спад 0,9%).

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