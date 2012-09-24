Предприятия Украины в январе-августе увеличили реализацию услуг на 11,2%

Объем реализованных потребителям услуг предприятиями Украины в январе-августе 2012 года составил 191,2 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 11,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

В среднем за отчетный период на одного человека было реализовано услуг на сумму 4,193 тыс. грн. В то же время объем потребления услуг жителями разных регионов Украины неодинаковый и колеблется от 1,11 тыс. грн на одного человека в Тернопольской области до 24,685 тыс. грн в Киеве.

В августе объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг, составил 26 млрд грн, что на 6,6% больше (в сопоставимых ценах), чем за аналогичный период 2011 года.

Почти половина объема реализованных услуг приходилась на услуги разных видов транспорта, почты и связи, почти треть составили услуги по проведению операций с недвижимостью, арендой, инжинирингом и предоставлением услуг предпринимателям.

Объем услуг, реализованных предприятиями Киева, Одесской и Донецкой областей, составил больше половины (50,2%) от общего объема предоставленных услуг.

В частности, в августе 2012 года предприятия сферы торговли, ремонта автомобилей, бытовых товаров и предметов личного пользования реализовали услуг на сумму 218,1 млн грн (включая НДС), что на 29,1% больше по сравнению с августом 2011 года (в январе-августе на сумму 1,66 млрд грн, на 39% больше, чем за аналогичный период 2011 года).

Гостиницы и рестораны Украины в августе т.г. реализовали услуг на 699,3 млн грн, что на 14,6% больше, чем за аналогичный период 2011 г. (в январе-августе - на сумму 3,578 млрд грн, на 16,2% больше).

В августе предприятия сферы транспорта и связи реализовали услуг на сумму 14,713 млрд грн - на 7,3% больше, чем в августе прошлого года (в январе-августе на сумму 106,704 млрд грн, на 12,5% больше).

Предприятия, осуществляющие операции с недвижимым имуществом, арендой, инжинирингом и предоставляющие услуги предпринимателям, в августе т.г. реализовали услуг на сумму 7,582 млрд грн - на 17,3% больше, чем в августе прошлого года (в январе-августе на сумму 60,362 млрд грн, на 25,5% больше).

В сфере образования в августе т.г. было предоставлено услуг на сумму 222 млн грн, что на 14,2% больше, по сравнению с августом 2011 г. (в январе-августе на сумму 1,912 млрд грн, на 6,5% больше); в сфере охраны здоровья и предоставления социальной помощи - на сумму 1,036 млрд грн, что на 22,3% больше, чем в августе 2011 г. (в январе-августе на сумму 5,466 млрд грн, на 28,9% больше); в сфере предоставления коммунальных и индивидуальных услуг, а также в сфере культуры и спорта - на сумму 1,494 млрд грн, что на 37,6% больше по сравнению с августом прошлого года (в январе-августе на сумму 11,521 млрд грн, на 35% больше).

Справка УНИАН. По данным Госстата, объем реализованных потребителям услуг предприятиями Украины в 2011 году составил 258 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 19% больше по сравнению с 2010 годом.