Гривня на межбанке продолжает падать по отношению к доллару

В понедельник, 24 сентября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1320/8,1395, к 12:00 цены поднялись до 8,1390/8,1445, а к закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 8,1405/8,1460.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рынок по российскому рублю открылся котировками 0,2604/08, к 12:00 цены снизились до 0,2598/0,2602. К закрытию торгов цены поднялись до 0,2602/06. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,2400 (+0.2050).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2895/1,2925. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5415/10,5525, к 12:00 цены ушли вниз 10,5015/10,5125. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH повысились до 10,5100/10,5210.