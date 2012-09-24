Кабмин предлагает законодательно установить ответственность контролирующих органов за нарушения

Кабинет министров предлагает на законодательном уровне установить ответственность контролирующих органов за нарушения.

Текст соответствующего законопроекта (№11240 от 20 сентября 2012 г.) размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Так, законопроектом вводится штраф в размере 50-100 необлагаемых налогом доходов граждан (850-1700 грн) за нарушение порядка госконтроля в сфере хоздеятельности, нарушение порядка проведения плановых и внеплановых проверок, превышение полномочий органами контроля и т.д.

Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут за собой штраф в размере 100-150 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-2550 грн).

Согласно проекту закона, на Государственную службу по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства возлагаются полномочия контроля за соблюдением законодательства органами госконтроля и надзора. Кроме того, Госпредпринимательство, в соответствии с документом, будет иметь право принимать участие в плановых и внеплановых проверках бизнеса.

Напомним, с 31 мая Государственная служба по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства (Госпредпринимательства) приступила к выполнению своих функциональных обязанностей в части согласования регуляторных актов.