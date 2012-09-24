ЧБТР планирует предоставить Украине займ до 100 млн долл.

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) в ближайшее время планирует предоставить Украине займ в размере до 100 млн долларов для реализации ряда проектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко по итогам переговоров с президентом ЧБТР Андреем Кондаковым.

"Мы договорились, что будем открывать ряд новых направлений, которые будут привлекать банковское кредитование. На сегодняшний день мы вполне можем говорить о том, что дополнительно Украина в ближайшее время может получить кредитные ресурсы на сумму до 100 миллионов долларов", - заявил П.Порошенко.

Он уточнил, что речь идет о финансировании проектов по "зеленой" энергетике, агропромышленному комплексу, а также инфраструктурных проектов.

Справка УНИАН. Черноморский банк торговли и развития основан 11 государствами: Албанией (с долей 2%), Арменией (1%), Азербайджаном (5%), Болгарией (13,5%), Грецией (16,5%), Грузией (0,5%), Молдовой (1%), Россией (16,5%), Румынией (14%), Турцией (16,5%) и Украиной (13,5%). Главный офис банка расположен в городе Салоники (Греция).

ЧБТР создан для поддержки экономического развития и региональной кооперации путем предоставления кредитов, кредитных линий, вложений в капитал и гарантирования проектов в государственном и частном секторе стран-участниц.