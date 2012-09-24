Индекс ставок по депозитам физлиц в гривне в понедельник снизился

В понедельник, 24 сентября, индекс ставок по депозитам физических лиц в гривне снизился.

Об этом свидетельствуют данные об индексе ставок по депозитам физлиц, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Стоимость вкладов на три месяца снизилась на 0,0,8% - до 17,56%, на шесть месяцев - на 0,19%, до 18,63%, на девять месяцев - на 0,07%, до 18,69%, на 12 месяцев - на 0,22%, до 18,96%

Ставки по краткосрочным валютным вкладам имели незначительное отклонение от уровня предыдущего банковского дня, а по вкладам на девять и двенадцать месяцев - изменились разнонаправленно.

Как сообщал УНИАН, с 18 мая 2011 года начал рассчитываться «Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц» (UIRD). В список банков, которые объявляют ставки, входят 20 крупнейших банков. Для расчета индекса используются номинальные ставки банка по «классическому» депозиту для стандартных сумм на сроки 3, 6, 9 и 12 месяцев в украинской гривне, долларах США и евро.