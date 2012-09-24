Премьеры стран СНГ 28 сентября в Ялте рассмотрят вопрос участия Узбекистана в Договоре о ЗСТ

Москва. В Ялте премьеры стран Содружества независимых государств (СНГ) рассмотрят вопрос об участии Узбекистана в Договоре о зоне свободной торговли в рамках Содружества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ, 28 сентября в Ялте состоится очередное заседание Совета глав правительств СНГ. В повестку дня включено более двадцати вопросов, затрагивающих различные аспекты интеграционного взаимодействия в рамках Содружества.

В частности, предполагается рассмотреть Комплекс мероприятий на 2012 – 2014 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств СНГ на период до 2020 года. Предметом обсуждения станет также Стратегия сотрудничества государств СНГ в построении и развитии информационного общества и План действий по ее реализации на период до 2015 года.

«Предполагается рассмотреть вопрос об участии Республики Узбекистан в Договоре о зоне свободной торговли», - говорится в сообщении.

Отмечается, что будет также обсуждено состояние конкуренции на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях в странах Содружества. Главам правительств будет представлена информация о ходе работ по созданию в Москве на базе Всероссийского выставочного центра постоянно действующих выставок государств Содружества. Участники заседания обсудят Концепцию информационного телеканала «Мир 24» на базе Межгосударственной телерадиокомпании «Мир».

Членам Совета глав правительств предстоит принять решение о придании статуса базовых организаций СНГ: «Международному инновационному центру нанотехнологий СНГ» - по научной и инновационной деятельности в сфере нанотехнологий, Финансовому университету при Правительстве Российской Федерации и Национальному университету государственной налоговой службы Украины – по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере налогов и налогообложения.

Планируется обсудить вопрос о создании Региональной консультативной группы на пространстве СНГ в Совете финансовой стабильности, созданном странами «двадцатки» в 2009 году для координации на международном уровне работы национальных финансовых властей и международных организаций в сфере регулирования и надзора в финансовом секторе.

Помимо этого, будет рассмотрен ряд бюджетно-финансовых и организационных вопросов деятельности Содружества.

Справка УНИАН. 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали Договор о создании зоны свободной торговли в рамках Содружества. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

20 сентября Договор вступил в силу.

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