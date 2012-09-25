На торгах во вторник пара EUR/USD продолжит нисхождение - эксперт

На торгах во вторник, 25 сентября, пара EUR/USD может продолжить нисхождение - после прорыва поддержки 1,29 откроется путь к отметкам 1,2880 и 1,2850, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, Испания продолжает будоражить инвесторов, заставляя сокращать число рискованных позиций с появлением очередных отсрочек в деле спасения страны. Появившиеся разговоры о том, что выдача первого спасительного транша произойдет не раньше ноября, могут продолжить оказывать давление на пару EUR/USD. Кроме того, приближение решающей стадии переговоров между «Тройкой» и Грецией также будет вносить свою лепту в динамику.

Великобритания сегодня опубликует всего лишь один отчет по рынку ипотечных кредитов. Вряд ли это сможет вызвать волнения. Тем не менее, GBP/USD может укрепиться, благодаря динамике пары EUR/GBP. В случае снижения спроса на EUR и недоверия к экономическим перспективам еврозоны, инвестиционные потоки могут перетечь в британские активы. Пока цели не столь амбициозны: первичное движение к 1,6260 откроет путь к 1,6315.

Укрепление иены ниже 78,00 было вызвано новостью о том, что министр финансов Японии Адзуми покидает свой пост, чтобы стать заместителем генерального секретаря. Таким образом, в правительстве страны образуется вакуум власти, что снижает вероятность интервенции в ближайшее время. Впрочем, для снижения пары есть и другие объективные причины: до тех пор, пока Банк Японии не сможет противопоставить столь же мягкие меры, которые предлагает Федрезерв, пара обречена. Ближайшая цель – 77,00.