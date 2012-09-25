Торги на межбанке во вторник открылись ростом котировок

Во вторник, 25 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,1400/8,1480 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту повысились – 0,2610/0,2614, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,4995/10,5115.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,2893/1,2895 (понедельник — 1,2964/1,2966).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.