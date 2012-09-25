МВФ намерен снизить прогноз роста мировой экономики

Международный валютный фонд собирается снизить прогноз мирового роста в октябре, когда будет обновлять прогнозы для глобальной экономики, цитирует агентство Reutersглаву МВФ Кристин Лагард.

"Мы по-прежнему прогнозируем постепенное восстановление, но мировой рост, вероятно, будет немного слабее, чем мы ожидали даже в июле, и наши прогнозы имеют тенденцию к снижению в последние 12 месяцев", - сказала управляющий директор фонда К.Лагард.

По ее словам, самый серьезный фактор, влияющий на мировую экономику - это неопределенность, которую ощущают инвесторы в отношении того, когда регуляторы крупнейших экономик выполнят свои обещания.

В июле МВФ снизил прогноз мирового роста на 2013 год до 3,9 процента, но сохранил прогноз на текущий год неизменным, на отметке 3,5 процента.

К.Лагард сказала, что неопределенность, касающаяся долгового кризиса еврозоны, является самым большим риском для глобальной экономики, но возможность так называемого "бюджетного обрыва" в США - одновременного истечения налоговых льгот и автоматического сокращения государственных расходов в следующем году - также представляет собой "серьезную" угрозу.

Управляющий директор также сообщила, что недавние решения европейских лидеров о борьбе с кризисом еврозоны поддержали финансовые рынки и теперь они хотят увидеть, как эти меры будут согласованно осуществлены.

Она снова призвала Европу принять меры для создания банковского союза.

"Мы продолжаем верить, что он должен появиться как можно скорее, чтобы разорвать порочный круг между банками и государствами", - сказала она.

К.Лагард также призвала США добиваться политической ясности и принимать меры, которые позволят избежать резкого ужесточения бюджетной политики в начале следующего года. Она также отметила, что стране необходим "конкретный план" постепенного уменьшения долга.