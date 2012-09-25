Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) утвердила перечень крупных налогоплательщиков на 2013 год.

Соответствующий приказ ведомства №837 от 17 сентября 2012 года размещен на официальном сайте ГНСУ.

Согласно приказу, в перечень вошли 1486 предприятий, которые будут обслуживаться в специализированных органах ГНСУ по обслуживанию крупных налогоплательщиков.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), крупные налогоплательщики в январе-августе 2012 года уплатили в бюджет 90 млрд грн налогов, что составляет 67% всех налоговых поступлений всех категорий плательщиков.