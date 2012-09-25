Средневзвешенный курс гривни на межбанке в понедельник составил 8,129 грн/долл.

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник, 25 сентября, снизился до 8,129 грн/долл. по сравнению с 8,1181 за предыдущий день торгов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Объем торгов на межбанке составил 1,163 млрд долл. (в эквиваленте), что на 145,4 млн долл. меньше, чем за предыдущий день торгов. Из общего объема сумма продажи долларов составила 747,8 долл.

Как сообщалось, в понедельник, 24 сентября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1320/8,1395, к 12:00 цены поднялись до 8,1390/8,1445, а к закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 8,1405/8,1460.

Рынок по российскому рублю открылся котировками 0,2604/08, к 12:00 цены снизились до 0,2598/0,2602. К закрытию торгов цены поднялись до 0,2602/06. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,2400 (+0,2050).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2895/1,2925.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5415/10,5525, к 12:00 цены ушли вниз - 10,5015/10,5125. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH повысились до 10,5100/10,5210.