Котировки на межбанке преодолели психологичекий уровень 8,15 грн/долл.

Во вторник, 25 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1400/8,1480, к 12:00 цены поднялись 8,1450/8,1510 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2610/14, к 12:00 цены выросли 0,2618/22. В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 31.0800 (-0.1600).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2893/95, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4995/10,5115, к 12:00 цены ушли вверх 10,5090/10,5210.