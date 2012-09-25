На межбанке торги закрылись котировками 8,1435/8,1480 грн/долл.

Во вторник, 25 сентября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1400/8,1480, к 12:00 цены поднялись до 8,1450/8,1510. К закрытию торгов ценовые уровни снизились - 8,1435/8,1480 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2610/14, к 12:00 цены выросли до 0,2618/22. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2619/23. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,0350 (-0.2050).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2890/1,2950. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,4995/10,5115, к 12:00 цены ушли вверх 10,5090/10,5210. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума 10,5290/10,5390.