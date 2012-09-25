Тигипко считает, что было бы хорошо ввести налог на роскошь до выборов

Законопроект о налоге на роскошь необходимо принимать во время работы Верховной Рады этого созыва, то есть до конца октября 2012 года.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко во вторник в эфире Радио Свобода, сообщает пресс-служба С.Тигипко.

«Сейчас нужно консолидировать усилия парламентариев и принять этот закон. Об этом говорил Президент, и мы настаиваем, чтобы это законопроект был принят, - сказал С.Тигипко. - Если он не будет принят, то это пойдет в ущерб не столько доходам бюджета, сколько социальной справедливости в стране. Богатые должны поделиться с бедными, особенно, когда ситуация в экономике - а мы видим, что происходит в мире, - обостряется».

По словам С.Тигипко, поступления в бюджет от налога на роскошь могут быть дополнительно направлены на финансирование государственных социальных программ. Он отметил, что принятие законопроекта позволит повысить поступления в бюджет в следующем году.

Кроме того, вице-премьер отметил необходимость принятия законопроекта о налогообложении средств, которые уходят в оффшорные зоны.

Как сообщал УНИАН, 5 июня 2012 года Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по налогообложению богатства и предметов роскоши» (№10558), согласно которому предлагается облагать налогом квартиры общей площадью более 200 кв. м по ставке 2% от минимальной зарплаты за 1 кв. м (размер минимальной заработной платы на сегодняшний день составляет 1102 грн), другую недвижимость больших площадей, автомобили, суда, самолеты и вертолеты, ювелирные изделия и пр.

Как отмечает кандидат юридических наук Даниила Гетманцев, данный законопроект в общем негативно был воспринят отечественными экспертами.

Новый налог игнорирует позитивный опыт всех без исключения развитых стран, где базой налогообложения является обычная, рыночная, налоговая, регистрационная или любая другая, но все-таки экономическая, стоимость недвижимости, заменяя ее квадратным метром - единицей абсолютно неадекватной экономической сути налога, считает он. «Ведь квадратный метр в разных регионах страны и даже одного города может представлять собой разную экономическую ценность и, следовательно, должен порождать разные налоговые обязательства», - отмечает Д.Гетманцев. Для примера, в Великобритании налог на недвижимость начисляется в фиксированной сумме по отношению к базовой ставке налогообложения, составляющей 1354 фунта в год. Недвижимость распределяется на 9 категорий в зависимости от налоговой оценки объектов, пересматриваемой каждые 5 лет.

Кроме того, «обойти» налог на роскошь смогут граждане с помощью механизма юридических лиц, «которых Кабинет министров не видит в составе плательщиков».