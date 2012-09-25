Количество плательщиков НДС выросло на 60% - до 19 тысяч

Количество зарегистрированных плательщиков НДС в январе-августе 2012 года выросло на 60% - до 19 тыс. лиц против 12 тыс. годом ранее, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Налоговики считают такую позитивную динамику результатом упрощения регистрационных процедур. Так, с февраля 2012 года работает упрощенная процедура регистрации плательщиков НДС, предусматривающая обработку заявлений плательщиков по ускоренной методике.

Кроме этого, согласно принятым в Налоговый кодекс изменениями, которые вступили в силу 1 июля 2012 года, добровольная регистрация плательщиков НДС больше не предусматривает соблюдение специальных условий относительно размера уставного капитала или стоимости активов в размере 300 тыс. грн. Сокращены сроки выдачи свидетельства плательщика НДС с 10 до 5 календарных дней.

Благодаря этим мерам по дерегуляции, только в августе 2012 года плательщиками НДС зарегистрировались на 83% человек больше, чем в августе 2011 года.

Также налоговики предусматривают, что количество плательщиков НДС возрастет после введения в действие нового электронного сервиса получения свидетельства плательщика НДС.

Напомним, что на сегодня налоговая служба тестирует процедуру предоставления регистрационных заявлений от плательщиков НДС и получения свидетельства в электронной форме.