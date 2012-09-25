НБУ ввел дополнительные требования к банкам для получения рефинансирования

Национальный банк Украины (НБУ) установил дополнительные требования к банкам для получения рефинансирования в результате тендера по поддержанию ликвидности свыше 90 дней. Это предусмотрено постановлением Правления Нацбанка №393 от 25 сентября 2012 года, которое вступает в силу со дня его подписания.

Документом предусмотрено, что для получения рефинансирования сроком более 90 дней, кроме ранее установленных требований, банк должен обеспечить соблюдение порядка формирования обязательных резервов в течение последних шести отчетных периодов, предшествующих дате подачи заявки на участие в тендере.

Претендент на получение ресурсной поддержки от регулятора должен придерживаться установленных экономических нормативов и лимитов открытой валютной позиции в течение последних шести месяцев, а также обеспечить в полном объеме формирование резервов для возмещения возможных потерь по активным банковским операциям.

НБУ также обязал свои территориальные подразделения в заключаемых с банками соответствующих кредитных договорах предусматривать право Нацбанка досрочно расторгнуть кредитный договор в одностороннем порядке. Условием для этого может стать выявление фактов предоставления банком недостоверной информации,

несоблюдение в течение действия кредитного договора требований по обязательным резервам, экономическим нормативам и лимитам открытой валютной позиции. Основанием для расторжения договора может быть уменьшение размера регулятивного капитала, а также нормативов капитала банка на 10 и более процентов в течение отчетного месяца.

Как сообщал УНИАН, НБУ своим постановлением №249 от 19 июня 2012 года увеличил предельный срок предоставления коммерческим банкам кредитов рефинансирования с 90 до 360 дней. Кроме того, НБУ увеличил максимальный срок операций РЕПО с 60 до 90 дней.